12:30
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Экономика

Способы выявления подозрительных клиентов банков продемонстрировали эксперты

Евразийский регион усиливает противодействие по отмыванию доходов. В рамках программы «Новое поколение 2025», организованной Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовыми разведками и кредитной организацией.

В ходе встречи эксперты поделились опытом формирования портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди банковских клиентов. Они также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.

Участники встречи подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340131/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Председателем совета директоров «Мурас Банка» стал бизнесмен с Кипра
Минюст Кыргызстана зарегистрировал новое ЗАО «Алма Финанс Банк»
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
До 1,012 триллиона сомов увеличились активы банковского сектора Кыргызстана
Саудовская Аравия будет сотрудничать с Кыргызстаном в сфере финразведки
Кыргызстан и Люксембург обсудили сотрудничество в сфере финансовой разведки
Трех парней задержали по подозрению в отмывании доходов от онлайн-казино 1-Xbet
Евразийский сберегательный банк возглавил Улан Асанбеков
«Банк Азии» решил увеличить уставной капитал на 100 миллионов сомов
ЕӨБ: Кыргызстандын өнөр жай продукциясы 14,7 пайызга өстү
Популярные новости
Новый запрет от&nbsp;ГНС. Кого коснется Новый запрет от ГНС. Кого коснется
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
Сколько и&nbsp;чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в&nbsp;Кыргызстан без пошлин Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин
Росатом доставил в&nbsp;Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции
Бизнес
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
19 августа, вторник
12:28
Турция готова помочь в подготовке кыргызской бригады трансплантологов Турция готова помочь в подготовке кыргызской бригады тр...
12:24
Вышла из дома 6 лет назад. Милиция ищет пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву
12:12
Костюм Зеленского, загар Мерца, потеря президента: о чем шутили на встрече в США
12:09
Руководитель пресс-службы УПСМ стал заместителем главы Муниципальной инспекции
12:06
Праворульные авто в Кыргызстане не смогут получить лицензию на такси