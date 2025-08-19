22:25
Экономика

Изменения в налоговой сфере: какие льготы предусмотрены для сельского хозяйства

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в видеоинтервью сообщил о налоговых льготах для сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что основная цель предоставленных налоговых льгот – снижение налоговой нагрузки на фермеров и стимулирование развития аграрного сектора.

Так, согласно внесенным изменениям, в целях поддержки сельского хозяйства продлен срок освобождения от уплаты земельного налога за сельскохозяйственные угодья до 2030 года.

Также для субъектов предпринимательства, реализующих скот, законом предусмотрено списание доначисленных налогов. В случае если предприниматель, которому были начислены налоги за реализацию скота, уплачивает 20 процентов от основной суммы налога, оставшаяся часть недоимки, а также 100 процентов начисленных пени и налоговых санкций полностью списываются.

При этом списание не производится, если имеется обвинительный приговор суда либо не завершенное уголовное дело по преступлениям в сфере налогообложения в отношении субъекта предпринимательства.

По словам Кубанычбека Ысабекова, эта мера принята в связи с тем, что многие субъекты при покупке у фермеров не имели необходимых документов, так как со стороны фермеров проблематично предоставление, например, электронных счетов-фактур.

«Вместе с тем в дальнейшем мы будем прорабатывать вопрос предоставления или замены более упрощенного документа со стороны фермеров», – отметил заместитель председателя ГНС.

Отметим, что сельское хозяйство является одним из ключевых направлений экономики Кыргызстана. Только за первые семь месяцев 2025 года в бюджет поступило 676,6 миллиона сомов налогов от сельхозотрасли, что на 89,9 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом налоговые поступления ежегодно растут: в 2023 году они составили 818,8 миллиона сомов, а в 2024-м превысили 1 миллиарда 40 миллионов сомов.

Напомним, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам снижения налоговой нагрузки на население и субъекты предпринимательства».

В законе предусмотрен ряд налоговых льгот, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны.
