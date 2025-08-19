Администрация Трампа обсуждает приобретение 10 процентов акций Intel

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении около 10 процентов акций корпорации Intel. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сделка может быть оформлена путем конвертации части или всех субсидий, выделенных производителю микросхем в рамках программы CHIPS and Science Act, в акционерный капитал. В результате правительство США способно стать крупнейшим акционером компании.
Объем господдержки для Intel в рамках CHIPS Act составляет $10,9 миллиарда, что приблизительно соответствует стоимости пакета акций. Рыночная капитализация корпорации оценивается в более чем $100 миллиардов.
По данным СМИ, переговоры находятся на ранней стадии, официального подтверждения от Белого дома и Intel пока не поступало.
Отмечается, что администрация также рассматривает дополнительные меры поддержки, включая прямые инвестиции и совместные проекты для ускорения строительства завода Intel в штате Огайо.
Intel — один из крупнейших мировых производителей микросхем, а чипы сегодня считаются стратегическим ресурсом, сопоставимым с нефтью. Участие государства в капитале компании позволит США контролировать развитие критически важных технологий и снижать риски их утечки конкурентам.
Сейчас более 60 процентов передовых чипов выпускает тайваньская TSMC. Возможный конфликт в регионе несет угрозу глобальным поставкам. Поэтому Вашингтон стремится диверсифицировать производство и укрепить позиции собственного технологического лидера.