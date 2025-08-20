Рубль продолжает дешеветь, доллар стабилизировался. Курс валют на 20 августа

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахстанского тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,19 сома, продажа — 87,61 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,0979 сома (снижение 0,05 процента). Незначительная коррекция после достижения месячного максимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,05 сома, продажа — 102,03 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0865 сома (снижение 0,41 процента). Пятый день падения. За это время потерял в цене 2,1 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,079 сома, продажа — 1,1 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (рост 0,37 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1427 сома, продажа — 0,1685 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1796 сома (снижение на 0,04 процента). Длительные и не очень значительные колебания. Остается одной из самых стабильных валют в связке с сомом.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.