Экономика

Кыргызстан за семь месяцев не пропустил 445 тонн грузов из соседних стран

Департаментом химизации, защиты и карантина растений по итогам семи месяцев 2025 года возвращено 445,3 тонны грузов, более 70 тысяч штук саженцев и 11 тысяч 387 штук цветов, не соответствующих фитосанитарным требованиям. Об этом сообщает Минсельхоз.

В том числе:

из Казахстана — 193,9 тонны;
из России — 69 тонн;
из Узбекистана — 80,82 тонны, 70 тысяч 515 штук саженцев;
из Китая — 26,13 тонны, 8 тысяч 50 штук цветов;
из других стран — 41,5 тонны, 3 тысячи 337 штук цветов.

В отношении подкарантинных грузов, нарушающих фитосанитарные требования, были приняты меры в виде возврата, уничтожения либо обеззараживания.

Кроме того, по дипломатическим каналам были направлены ноты в Китай и Нидерланды.
