22:26
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

Более 60 процентов микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды

За шесть месяцев 2025 года микрокредитные организации Кыргызстана выдали кредитов на сумму более 40 миллиардов сомов, число получателей превысило 567 тысяч человек. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, в сравнении с первым полугодием 2024-го число заемщиков увеличилось на 1,2 процента, а объем выданных микрокредитов — на 34 процента.

График 1. Микрокредитование в I полугодии

Больше всего микрокредитов выдали в Бишкеке (27,5 процента от общего объема), Ошской (16 процентов), Джалал-Абадской (14 процентов) и Чуйской (более 13 процентов) областей.

Из общего объема выданных в I полугодии микрокредитов более 60 процентов взяли на потребительские нужды, более 16 процентов пошли на развитие бизнеса в сельском хозяйстве, около 10 процентов — на сферу торговли и общественного питания.

График 2. Микрокредитование населения по целям в I полугодии (в процентах к общему объему микрокредитов)
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340318/
просмотров: 5037
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выдали 65 миллиардов сомов микрокредитов более миллиону человек
«Живу в лесу, готова совершить суицид». Женщина обратилась к Садыру Жапарову
Финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов
Почти 30 миллиардов сомов выдали гражданам микрокредитные компании в 2024 году
В Кыргызстане микрокредиты по-прежнему чаще берут на потребительские нужды
Цифра дня. 262 тысячи человек получили микрокредиты в первом квартале 2024 года
Цифра дня. 37 миллиардов сомов микрокредитов выдали кыргызстанцам
С 10 июня вступают в силу изменения к закону о защите банковских вкладов
С начала года число выданных микрокредитов выросло на четверть
Почти половину микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на&nbsp;400 процентов Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:10
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана