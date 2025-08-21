Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда

23 августа 2025 года исполняется три года без преувеличения историческому событию, когда месторождение Кумтор полностью перешло под управление Кыргызской Республики. Компания Centerra Gold Inc. передала ОАО «Кыргызалтын» 100 процентов акций «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани».

Председатель совета директоров «Кумтор Голд Компани» Болотбек Идирисов рассказал 24.kg об этапах развития основного стратегического предприятия страны.

— Болотбек Имашевич, летопись компании наполнена как страницами о сложных периодах работы рудника, так и об успехах компании. Вы помните, как все начиналось?

— Само месторождение Кумтор, расположенное на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря, было открыто в ходе геологической экспедиции в далеком 1978 году. С тех пор, вплоть до 1993 года, оно просто числилось в перечне открытых золоторудных месторождений. Его освоение началось только в 1993 году, когда было заключено соглашение с иностранными партнерами, обладавшими необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, технологиями. Постепенно, шаг за шагом и началось освоение месторождения. Первое коммерческое золото на руднике было добыто и произведено в 1997 году.

На сегодняшний день в общей сложности на Кумторе произведено более 472 тонн золота.

Должен особо отметить тот факт, что Кумтор является одним из самых высокогорных горнодобывающих предприятий в мире. В настоящее время на предприятии работает около 3 тысяч 400 кыргызстанцев разных возрастов и национальностей, а также 10 иностранных специалистов.

— Вы на предприятии практически с самого его открытия. Как споры и конфликты вокруг Кумтора отражались на работе, атмосфере в коллективе?

— 32-летняя история развития ведущей золотодобывающей компании страны полна ярких и драматических событий.

Предприятие, наравне со всей страной, пережило несколько политических катаклизмов. Однако мы всегда старались минимизировать влияние каких-либо событий, происходящих в республике, на производственный процесс. Добыча золота в условиях высокогорья — это сложнейший производственный процесс. На динамику производственных показателей влияние оказывают в первую очередь природные факторы, такие как состав извлекаемой из недр земли руды, погодные условия и оползни. И да, пандемия COVID-19 тоже повлияла.

Но отмечу: что 30, что 10 лет назад, и сейчас, у нас царит рабочая атмосфера, направленная на выполнение поставленных задач. Нам некогда отвлекаться на события, которые не оказывают прямого или косвенного влияния на работу рудника.

— Прошло ровно три года с тех пор, как «Кумтор Голд Компани» справедливо перешла в государственную собственность. Наверное, уже можно рассказать о событиях тех дней...

— ...Возвращение месторождения Кумтор в собственность Кыргызской Республики — это знаковое, историческое событие не только для нас, сотрудников предприятия, но и для всей страны.

За годы, прошедшие с момента получения первого золота, рудник стал объектом политических споров, конфликтов и спекуляций. Некоторые политики и общественные деятели выступали или за национализацию Кумтора или за перераспределение долей между сторонами. Однако дальше споров и заключения очередных соглашений, которые не имели особой выгоды для страны, дело не шло.

Ситуация в корне изменилась в последние годы, когда президентом КР был избран Садыр Жапаров. На протяжении всей своей политической карьеры он добивался пересмотра условий разработки золоторудного месторождения Кумтор, указывая на несправедливость ранее заключенных с иностранными партнерами соглашений.

Благодаря именно усилиям Садыра Жапарова удалось вернуть рудник «Кумтор» в собственность Кыргызской Республики с тем, чтобы природные богатства нашей земли работали в интересах всего кыргызского народа и государства в целом. Болотбек Идирисов

Важнейшим шагом для достижения поставленной цели стало решение кабинета министров от 17 мая 2021 года, согласно которому на предприятии было введено временное внешнее управление.

4 апреля 2022-го, после серии переговоров сторон, было подписано глобальное соглашение об урегулировании между Кыргызской Республикой, открытым акционерным общество «Кыргызалтын», Centerra Gold Inc., закрытыми акционерными обществами «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани».

Основой глобального соглашения стало обязательство компании Centerra Gold Inc. передать в «Кыргызалтын» 100 процентов акций предприятия. Что и было сделано.

— Как сейчас работает предприятие, какие цели и задачи стоят перед коллективом и топ-менеджментом?

— Рудник «Кумтор» как работал, так и работает — в штатном режиме, выполняя установленный план по добыче золота.

В первое время после перехода предприятия в собственность государства отдельные деятели уверяли в том, что мы не справимся с управлением и производство непременно ждут трудные испытания.

Но нам удалось не только сохранить производство, но и произвести ряд инноваций, а также модернизацию имевшегося оборудования и обновление специальной горной техники. Утверждения, что без иностранных партнеров отечественные специалисты не справятся со столь сложным производственным процессом, как добыча золота в условиях высокогорья, были опровергнуты реальными результатами нашей работы.



— А что по цифрам за последние три года?

— За время с момента перехода предприятия под полное управление КР, то есть в период с 2022 по 2024 год включительно компанией реализовано 43 тысячи 367 килограммов золота.

Чистая прибыль компании за это время составила $1 миллиард 71 миллион 659 тысяч. Выплаты в республиканский бюджет в виде налогов и иных отчислений достигли $1 миллиарда 59 миллионов 911 тысяч, в том числе в виде дивидендов выплачено $291 миллион 298 тысяч.

Кроме того, компания за 2024 год в виде дивидендов выплатила $150 миллионов.

За первое полугодие 2025 года чистая прибыль компании от производственной деятельности достигла 13,3 миллиарда сомов, тогда как в прошлом году за тот же период сумма была равна 9,6 миллиарда сомов, а в 2023 году — 8,9 миллиарда сомов.

За этими сухими цифрами стоит труд каждого из сотрудников нашей компании.

— Отличные показатели. Однако в последние годы наблюдается падение объемов добычи и реализации золота. С чем это связано?

— Действительно, объем добычи и реализации золота в последнее время снижается. Если в 2022 году компанией было реализовано 17 тысяч 284 килограмма золота, в 2023-м — 13 тысяч 577 килограммов золота, то по итогам 2024 года эта цифра составила 12 тысяч 506 килограммов.

На производстве критически важным показателем является содержание золота в добываемой руде — в одной тонне оно меняется от года к году. Это не постоянная величина.

Например, в одной тонне руды, произведенной в 2017 году, содержание золота составляло 2,12 грамма, а в 2020-м уже 6,64 грамма. В прошлом году в тонне руды этот показатель зафиксирован на уровне 2,27 грамма золота.

Такова природа недр.

Или другой пример: в период с 1998 по 2004 год, в первые годы работы рудника, ежегодно добывалось почти 20 тонн золота, а в 2001 году этот показатель достиг рекордных 23,4 тонны.

Были периоды, когда объем добычи золота снижался почти вдвое. Например, в 2011-м на Кумторе было добыто 18,1 тонны золота, а в следующем, 2012 году, эта цифра едва достигла 9,8 тонны.

Улучшить ситуацию мы надеемся с помощью проекта подземной добычи руды. Работа по проекту находится в активной фазе, и мы рассчитываем на получение руды с более высоким содержанием золота уже в ближайшее время.

— А компания реализует какие-либо другие проекты, способные, в частности, увеличить объемы добываемого золота?

— По прошествии трех лет наша компания не только не остановилась в своем развитии, она набирает обороты.

В прошлом году запущен проект по добыче золотосодержащей руды на руднике подземным способом. С помощью подземной добычи мы рассчитываем выйти на руду с более высоким содержанием золота.

По предварительным данным, с помощью подземного способа добычи удастся получить 115 тонн золота.

Хорошие перспективы также имеет проект по переработке хвостов на хвостохранилище рудника «Кумтор».

Кроме того, ведутся работы по освоению таких золоторудных месторождений, как Тоголок и геологическая разведка Джангартской площади.

Помимо этого, активно ведутся работы по модернизации и расширению Балыкчинской перевалочной базы, работает завод по переработке покрышек в городе Токмаке, где в этом году заработал цех по восстановлению ранее использованных шин.

Это важные для всех нас проекты, реализация которых позволит увеличить как капитализацию предприятия, так и объемы добываемого золота.

Мы уверены, что благодаря профессионализму сотрудников компании все эти и другие задачи будут реализованы в срок, так как каждый из нас понимает, что добытое золото — это часть национального достояния, прибыль от продажи которого идет на реализацию важнейших государственных задач, в том числе строительство инфраструктурных объектов, таких как дороги и мосты или возведение социальных объектов — детских садов, школ, больниц и поликлиник.