Экономика

В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы

В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы. Инициатором выступает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве подготовили проект соответствующего постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение.

Мораторий на промысловую добычу рыбы предлагается ввести в рыбохозяйственных водоемах государственного значения — Токтогульском, Базар-Коргонском, Кировском и Курпсайском, Шамалдысайском, Таш-Кумырском, Уч-Коргонском водохранилищах.

Фото иллюстративное

Инициатива направлена на улучшение координации деятельности в области сохранения и увеличения рыбных запасов между государственными природоохранными, правоохранительными и научными органами, местной государственной администрацией и местными органами самоуправления на местах, а также между республиканскими и региональными органами.

«Рост незаконного промысла рыбы в последние годы подорвал естественное воспроизводство промысловых видов рыбы. Кроме того, бесконтрольный промысел и непринятие необходимых мер в целях усиления работ по охране, искусственному воспроизводству и ихтиологических исследований в рыбохозяйственных водохранилищах привели к резкому сокращению естественных рыбных запасов, и, как следствие, к снижению численности и запасов рыбы.

В последние годы стал наиболее очевиден значительный ущерб, причиненный ихтиофауне, резко сократилась численность популяций рыб-эндемиков, значительно сократились естественные запасы водных биологических ресурсов и продолжают ухудшаются биологические показатели», — говорится в справке-обосновании.

Введение временного моратория на промысловую добычу (вылов) рыбы рассчитан на срок три года.

Согласно данным Института биологии Национальной Академии наук, объемы зарыбления остаются крайне низкими.

В 2023–2025 годах в Токтогульское водохранилище выпущено (зарыблено) всего 1 миллион личинок карпа-сазана и 300 тысяч штук сига-лудог. В Кировское, Курпсайское, Шамалды-Сайское и Уч-Коргонское водохранилища зарыбление носило символический характер.

С начала 2020-го в водохранилищах наблюдается резкое сокращение популяции рыбы из-за браконьерства, критического сброса воды, обмеления и утраты естественной кормовой базы рыбы.

Кроме того, в ряде водоемов (Курпсайское, Шамалдысайское, Таш-Кумырское) обитал редкий вид рыбы — туркестанский усач, включенный в Красную книгу Кыргызской Республики, что требует принятия особых мер и действий.

Ограничительные меры без искусственного воспроизводства, охраны и научно-исследовательской поддержки не смогут обеспечить восстановление промысловых запасов рыб.

Введение моратория на добычу промысловых, эндемичных и особо ценных видов рыб недостаточно эффективно, в связи с чем необходимо усилить охрану рыбных запасов и параллельно проводить мероприятия по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов, отметили в Минсельхозе.
