22:27
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

Мощность Уч-Курганской ГЭС после реконструкции увеличится на 9 мегаватт

На Уч-Курганской ГЭС продолжаются работы по реконструкции второго гидроагрегата. Доставлено 94 процентов от общего объема необходимого оборудования, предназначенного для модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Минэнерго
Фото Минэнерго

Отмечается, что реконструкция проводится для увеличения выработки электроэнергии и обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Завершение работ планируется в ноябре.

На гидроагрегате № 3 завершена регулировка шкафов управления, прокладка контрольных кабелей, сборка рабочего колеса, монтаж трубопроводов системы регулирования и центровка оборудования. Также завершены сварочные работы верхней прижимной планки ротора, ведутся работы по монтажу трубопроводов. После замены второго агрегата мощность станции увеличится на 9 мегаватт.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340369/
просмотров: 2035
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт генераторов на Токтогульской и Уч-Коргонской ГЭС завершат до конца года
Уч-Курганская ГЭС. Как строилась первая станция на реке Нарын
Уч-Курганской ГЭС нужен срочный ремонт. Оборудование устарело и выходит из строя
Кыргызстан возьмет очередной кредит на модернизацию Уч-Курганской ГЭС
Сэкономленные на ремонте Токтогулки деньги хотят потратить на Уч-Курганскую ГЭС
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на&nbsp;400 процентов Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:10
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана