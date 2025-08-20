22:27
Экономика

Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов

Китайская компания Pop Mart, производитель популярных коллекционных фигурок Labubu, отчиталась о рекордных финансовых результатах за первую половину 2025 года.

По данным Bloomberg, выручка компании увеличилась на 204 процента и составила 13,88 миллиарда юаней (около $1,93 миллиарда) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла почти на 400 процентов, достигнув 4,7 миллиарда юаней (более $650 миллионов).

Финансовые результаты вызвали бурную реакцию на рынке: акции Pop Mart на Гонконгской бирже подскочили более чем на 15 процентов. 

из интернета
Фото из интернета. Labubu

Labubu (Лабубу) — коллекционная виниловая фигурка с большими глазами и клыками, созданная гонконгским художником Kasing Lung. Игрушки продаются в формате «блайнд-боксов», когда покупатель не знает заранее, какой именно вариант ему достанется. Базовая цена фигурки — около $10–15, однако редкие экземпляры на вторичном рынке могут стоить сотни и даже тысячи долларов.

Модель ограниченных серий и элемент случайности превратили Labubu в объект массового коллекционирования. На этом фоне Pop Mart уже называют «азиатским Funko Pop», хотя сами фанаты отмечают, что Labubu ближе к арт-игрушкам, чем к массовому мерчу.
