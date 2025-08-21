Логистический центр в Бишкеке класса А построят с участием Узбекистана

Логистический центр в Бишкеке, соответствующий международным стандартам класса А, построят с участием Узбекистана. Об этом сообщили в Узбекско-Кыргызском фонде развития.

Отмечается, что подписано кредитное соглашение с ОсОО «Белор-Строй» о строительстве современного логистического центра.

Новый комплекс будет возведен на территории площадью 1,7 гектара. Он станет частью развития транспортно-логистической системы страны, отметили в фонде.

Согласно проекту будет создано 31 новое рабочее место, предусмотрена аренда паллетомест и офисных помещений для бизнеса. Новый центр позволит ускорить товарооборот, улучшить условия хранения и обработки грузов и создаст дополнительные возможности для отечественных и международных компаний, говорится в сообщении.

Отметим, что класс А предусматривает высокотехнологичный комплекс, отвечающий строгим международным стандартам качества и безопасности.

Некоторые характеристики таких объектов: