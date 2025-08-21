22:27
Экономика

Логистический центр в Бишкеке класса А построят с участием Узбекистана

Логистический центр в Бишкеке, соответствующий международным стандартам класса А, построят с участием Узбекистана. Об этом сообщили в Узбекско-Кыргызском фонде развития.

Отмечается, что подписано кредитное соглашение с ОсОО «Белор-Строй» о строительстве современного логистического центра.

Новый комплекс будет возведен на территории площадью 1,7 гектара. Он станет частью развития транспортно-логистической системы страны, отметили в фонде.

Согласно проекту будет создано 31 новое рабочее место, предусмотрена аренда паллетомест и офисных помещений для бизнеса. Новый центр позволит ускорить товарооборот, улучшить условия хранения и обработки грузов и создаст дополнительные возможности для отечественных и международных компаний, говорится в сообщении.

Отметим, что класс А предусматривает высокотехнологичный комплекс, отвечающий строгим международным стандартам качества и безопасности.

Некоторые характеристики таких объектов:

  • Высота потолков — от 10 до 18 метров, что позволяет максимально эффективно использовать пространство при помощи многоярусного хранения.
  • Полы имеют специальное покрытие с высокой несущей способностью и антипылевыми свойствами, выдерживающее интенсивное движение погрузочной техники.
  • Климатические системы поддерживают оптимальный температурно-влажностный режим.
  • Система противопожарной защиты включает автоматическую сигнализацию, спринклеры, дымоудаление и эвакуационные выходы, соответствующие требованиям МЧС.
  • Развитая инфраструктура. Широкие проезды (минимум 36 метров), удобные подъездные пути, достаточное количество доковых ворот.
  • Автоматизированные системы управления складскими операциями (WMS) позволяют контролировать все процессы в реальном времени, минимизируя человеческий фактор.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340403/
просмотров: 2342
Версия для печати
