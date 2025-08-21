22:27
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

Мониторинг цен на мясо в регионах провел Минсельхоз

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проинспектировало цены на мясо в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цены на мясо остаются стабильными и не превышают 700 сомов, отметили в Минсельхозе

По его данным, в Чуйской области говядина продается по 630-650 сомов, баранина – по 680 сомов. В Джети-Огузском районе говядина стоит 650-680 сомов, баранина – 650-680 сомов, конина – 620 сомов. На рынке в Нарынской области говядину продают по 680 сомов.

Районные управления аграрного развития проводят постоянный мониторинг цен.

Напомним, в Кыргызстане с 11 августа введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней.  
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340404/
просмотров: 1266
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Антимонопольный комитет: цены на мясо в Нарыне стабильные
Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст
Мониторинг цен на мясо в Таласе провела антимонопольная служба
Глава муниципальной инспекции сообщил о нарушении ценового контроля на мясо
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
В Кыргызстане растет производство мяса, но зависимость от импорта сохраняется
В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо
Мониторинг цен на мясо провела антимонопольная служба в Оше
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на&nbsp;400 процентов Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:10
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана