Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана

Великобритания расширила санкционный список, внеся в него три физлица и пять компаний. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Как отмечается в заявлении, в условиях продолжающегося действия санкций Россия обратилась к финансовому сектору Кыргызстана, используя непрозрачные финансовые сети и криптовалютные инструменты для обхода ограничений. Эти механизмы сформировали сложную схему уклонения от санкций, введенных Великобританией и ее союзниками.

В центр санкций попал базирующийся в Кыргызстане «Капитал Банк» (ОАО «Капитал Банк Центральной Азии») и его директор Кантемир Чалбаев, через которых Россия, как отмечается, осуществляет оплату военных товаров.

Под ограничения также попали криптовалютные биржи Grinex и Meer, а также инфраструктура, обеспечивающая новый рублевый криптотокен A7A5. За четыре месяца он обеспечил транзакции на сумму $9,3 миллиарда и был создан именно с целью обхода западных санкций.

«Если Кремль думает, что сможет скрыть свои отчаянные попытки смягчить удар наших санкций, отмывая транзакции через сомнительные криптовалютные сети, они глубоко ошибаются», — заявил министр по вопросам санкций Стивен Даути.

Санкции введены после встречи премьер-министра Великобритании, европейских лидеров, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, где стороны подтвердили приверженность поиску мира для Украины.

В новый санкционный список включены восемь объектов: компании Grinex LLC, CJSC Tengricoin, Old Vector LLC и физические лица — Леонид Шумаков, Кантемир Чалбаев, Назарбек Жанышбек уулу, а также «Капитал Банк» и Altair Holding SA.

Новые ограничения позволят перекрыть доступ к нелегальным схемам финансирования и подтвердят решимость пресекать любые механизмы обхода санкций, способствующие финансированию агрессии против Украины, где бы они ни находились, отмечается в заявлении.

Ранее Министерство финансов США включило в санкционный список кыргызстанскую криптовалютную биржу Grinex.

Кроме того, под санкции США попали трое руководителей Garantex — ее сооснователь Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий — и шесть компаний из России и Кыргызстана, которые, как заявило ведомство, «поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности». Это кыргызстанская Old Vector, а также российские A7, A71 и A7 Agent, участвовавшие в выпуске рублевого стейблкоина A7A5. Его, по версии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Garantex использовала для перевода средств клиентам и обхода ограничений.