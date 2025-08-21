Сом подорожал к доллару, евро и рублю. Курс валют на 21 августа

Официальные курсы доллара, евро и российского рубля снизились, китайский юань — вырос. Казахстанский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4423 сома (снижение на 0,1 процента). Первое изменение курса за последние пять дней.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,6 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,7653 сома (снижение 0,33 процента). Наибольшее падение за неделю.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,04 сома, продажа — 102,01 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0825 сома (снижение 0,37 процента). Шестой день снижения. Одна из причин — снижение цен на нефть марки Urals.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,076 сома, продажа — 1,102 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1624 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,142 сома, продажа — 0,1713 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1796 сома (рост на 0,04 процента). Одна из самых стабильных валют в связке с сомом. Общее изменение курса в августе — всего +0,05 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.