Средний бизнес обязан ежемесячно подавать отчет по единому налогу

Государственная налоговая служба напоминает, что субъекты среднего предпринимательства обязаны ежемесячно предоставлять в налоговые органы отчет по единому налогу.

Отчет необходимо подавать не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, через «Кабинет налогоплательщика» cabinet.salyk.kg или мобильное приложение Salyk.kg.

За непредоставление налоговой отчетности в установленные сроки применяется налоговая санкция. Она налагается за каждый факт несвоевременного представления отчетности.

Отметим, что в соответствии с законом Кыргызской Республики от 12 февраля 2025 года внесены изменения в порядок отчетности по единому налогу. Ранее отчет предоставлялся ежеквартально, теперь — ежемесячно.