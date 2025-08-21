22:28
Экономика

Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС

Новый подход налоговых проверок с применением анализа цифровых данных раскрыл схемы на миллиарды сомов, созданные лжепредпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Салык Сервис».

По ее данным, председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов внедрил инновационный подход к плановым и камеральным проверкам после изучения опыта Эстонии в области налогообложения.

Благодаря цифровизации налоговой отчетности стало возможным коренным образом пересмотреть методы борьбы с уклонением. Облачные системы и обработка больших массивов данных позволяют заранее определять рискованные компании и выявлять несоответствия в их документации. С момента внедрения этого подхода за три месяца взыскано более 1 миллиарда сомов, в основном доначисления были от предпринимателей, создавших схемы ухода от налогов.

По словам Шыкмаматова, новая система снижает расходы на проверки и делает их адресными:

«Приоритет для ГНС — выявлять схемы крупных компаний. В будущем цифровизация позволит минимизировать плановые проверки. Если наши системы фиксируют аномальные показатели, например расхождения между данными по импорту и реализации, предприятие попадает в зону проверки. Там же, где все данные совпадают, бизнесу не стоит опасаться».

ГНС открыл YouTube-программу «Схемы» на канале Айсалык (AIsalyk), в которой регулярно будет показывать, какие схемы придумывают предприниматели и как в крупном размере уходят от налогообложения.

Первый выпуск посвящен так называемым «фирмам-однодневкам», зарегистрированным на подставных лиц.

Такие компании раздают фиктивные счета-фактуры и легализуют товары неуточненного происхождения. Например, импортируют скоропортящиеся продукты, но в отчетности их «заменяют» на стройматериалы и другие товары, чтобы скрыть следы.

Аналитики центрального аппарата ГНС выявили десятки компаний, применявших подобные схемы, часть из которых прикрывали сотрудники самой Налоговой службы. Ранее по одному из эпизодов сотрудники ГКНБ задержали экс-начальника УГНС Кара-Суйского района.

Заместитель председателя ГНС Бакыт Джиенбеков сообщил:

«Выявлено 135 случаев с участием около 500 организаций только по бестоварным поставкам. По итогам квартала сумма доначислений превысит 2 миллиарда сомов». Мы надеемся, что выпуски программы «Схемы» сделают махинации, применяемые для уклонения от налогов знакомыми для широких масс, и они перестанут быть рабочими. Сегодня ГНС полагается на гражданскую поддержку и призывает граждан быть бдительными, а такие ролики, в которых ведомство раскрывает подобные уловки, поможет честному бизнесу работать в условиях справедливости».
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340444/
просмотров: 7351
