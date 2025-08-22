Ограничение цен на мясо в Кыргызстане. Кто за этим будет следить и что оно даст

В Кыргызстане с 11 августа на три месяца ввели государственное регулирования цен на мясо: говядину и баранину, за исключением вырезки, то есть бескостное.

Подробнее о механизме контроля пороговых цен 24.kg рассказал ведущий специалист управления анализа, отчетности и взаимодействия с ЕЭК Службы антимонопольного регулирования Нурдан Пирматов.

1 В чем заключается государственное регулирование цен на мясо? Это меры контроля и ограничения роста стоимости определенных товаров. В случае с мясом регулирование ввели постановлением кабинета министров Кыргызстана от 8 ноября 2023 года № 455. В документе утвержден перечень социально значимых товаров, на которые может распространяться временное регулирование цен.

2 На какие именно виды мяса (вырезка, мясо с костями и так далее) установлены фиксированные или регулируемые цены? Под государственное регулирование подпадают: говядина — потолок 680 сомов;

баранина — потолок 690 сомов. Важно: регулирование не распространяется на бескостное мясо, такое как вырезка. Меры приняты, чтобы сдержать необоснованный рост цен на эти продукты.

3 Как устанавливается фиксированная цена? Антимонопольный орган устанавливает максимальные цены, опираясь на: данные мониторинга;

разъяснительную работу с поставщиками и продавцами;

анализ текущей рыночной ситуации;

статистику от Национального статистического комитета.

4 Где действует регулирование? Цены регулируют только в розничной торговле: магазины;

супермаркеты;

рынки. Оптовая торговля не подпадает под регулирование.

5 Каким образом и как часто контролируется соблюдение фиксированных цен? Представители Антимонопольной службы обходят рынки и магазины, проверяют цены и оперативно реагируют на нарушения. Мониторинг цен проводят ежедневно.

6 Какие санкции предусмотрены за нарушения? За нарушение ценового регулирования предусмотрены штрафы: физические лица — 3 тысячи сомов;

юридические лица — 13 тысяч сомов.

7 Цели государственного регулирования цен Главная цель — обеспечить доступность мяса для населения по приемлемым ценам, стабилизировать продовольственный рынок и предотвратить резкие скачки цен. Максимальные розничные цены публикуются на официальном сайте Службы антимонопольного регулирования.

8 Возможны ли изменения в списке регулируемых товаров? Если на другие товары зафиксируют необоснованный рост цен, Министерство экономики может рассмотреть вопрос о включении их в перечень регулируемых.

Мясо в приоритете для внутреннего рынка

В Кыргызстане приостановили выдачу новых квот на экспорт крупного рогатого скота для стабилизации цен на мясную продукцию на внутреннем рынке. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного комплекса КР Рустам Балтабаев.

«Мы поддержали инициативу кабинета министров по временной приостановке выдачи новых квот на экспорт крупного рогатого скота. Это сделали из-за резкого роста цен на мясо в соседнем Узбекистане. Данная мера позволит предотвратить дефицит мяса и ценовые скачки в нашей стране», — отметил Рустам Балтабаев.

Сейчас Кыргызстан обеспечивает внутреннюю потребность в мясе на 60–70 процентов. При этом экспорт в Узбекистан активно растет.

За семь месяцев 2025 года фактически экспортировали около 10–12 тысяч голов крупного рогатого скота при заявленных 26 тысячах, хотя общий спрос превышал 40 тысяч квот.

По словам Рустама Балтабаева, госрегулирования цен на мясо ввели для обеспечения продовольственной безопасности страны и защиты интересов потребителей.

«Эта мера имеет двойной эффект. С одной стороны, она делает мясо доступным для населения, с другой — создает более предсказуемую среду для бизнеса, позволяя фермерам и переработчикам планировать производство и сбыт», — отметил он.

Последние пять лет цены на мясо в Кыргызстане стабильно росли. Говядина подорожала на 42,8 процента, а баранина — на 42,5 процента.

В 2023 году наблюдалось небольшое снижение цен на говядину, что связано с сезонными колебаниями или изменениями в спросе и предложении.

В 2024-м цены на оба вида мяса значительно увеличились, что связано с внутренними экономическими факторами, повышением затрат на производство и увеличением спроса.

По данным Национального статистического комитета, за 2024 год цены на свежее мясо в Кыргызстане выросли в 1,7 раза по сравнению с 2019-м, что превышает общий уровень инфляции за тот же период.

Насколько введение государственного регулирования розничных цен на говядину и баранину окажется эффективной мерой, станет ясно уже в сентябре.