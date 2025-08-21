22:28
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

Введен временный запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец из КР

Введен временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз). Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ принят в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Временный запрет установлен сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Кыргызской Республики крупного рогатого скота, классифицируемого кодом 0102 ТН ВЭД ЕАЭС, лошадей, классифицируемых кодом 0101 ТН ВЭД ЕАЭС, овец и коз, классифицируемых кодом 0104 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением: транзита через территорию Кыргызской Республики; спортивных лошадей для участия в соревнованиях; лошадей, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или отдельным лицам.

Министерству экономики и коммерции, Министерству иностранных дел, Государственной таможенной службе, Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза сельскохозяйственных животных.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340482/
просмотров: 6515
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене пресечена контрабанда КРС и МРС
Снизился экспорт скота из Кыргызстана
В Кыргызстане растет производство мяса, но зависимость от импорта сохраняется
Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
Временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов намерены вновь продлить
Временный запрет на вывоз из КР отработанных катализаторов предлагают продлить
В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника
Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Рейды. Выявлены сотни голов КРС без ветеринарных документов
Кабмин снова инициирует временный запрет на вывоз картона и макулатуры
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на&nbsp;400 процентов Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:10
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана