Сом подешевел ко всем основным валютам. Курс на 22 августа

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,448 сома (рост на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,6 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 101,9206 сома (снижение 0,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,93 сома, продажа — 101,91 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,0855 сома (рост 0,28 процента). Рост после шести дней падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,076 сома, продажа — 1,101 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1392 сома, продажа — 0,1717 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1836 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.