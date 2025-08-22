22:29
Экономика

Туризм в Кыргызстане: доля в ВВП достигла 4,3 процента

Согласно данным Национального статистического комитета, в первой половине 2025 года доля туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны составила 4,3 процента. Это на 0,4 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда показатель составлял 3,9 процента. Об этом сообщает департамент туризма.

По его данным, если текущая тенденция сохранится, то, по итогам 2025 года, сфера туризма впервые с 2019 года сформирует более 4 процентов ВВП Кыргызстана.

В туристической сфере страны зарегистрировано 144 тысячи хозяйствующих субъектов, что на 6 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Эти данные свидетельствуют о стабильном росте и развитии туристической отрасли в Кыргызстане.
