Экономика

Антимонопольный комитет: цены на мясо в Нарыне стабильные

Сотрудниками Нарынского областного отдела Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и торговли КР совместно с представителями мэрии Нарына проведен мониторинг цен на мясо.

В ходе мониторинга установлено, цены на мясо на рынке Нарына и торговых точках выглядят следующим образом:

  • говядина — 680 сомов за килограмм;
  • баранина — 680-690 сомов за килограмм.

В настоящее время цены на мясо стабильные, резкого скачка не наблюдается.

Также в целях сдерживания и недопущения спекулятивного роста цен на социально значимые товары, проведены разъяснительные мероприятия среди продавцов на рынках, торговых точках.
