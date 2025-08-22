Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят

Министерство экономики и коммерции инициирует изменение постановления кабмина «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики». Документ вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве отмечают, что практика взимания отдельной платы за обслуживание (обычно в размере 5–15 процентов от суммы заказа), которая указывается отдельно в счете и зачастую не включается в основную стоимость заказа, получила широкое распространение в сфере общественного питания.

Эта практика вызывает серьезные опасения с точки зрения налогового регулирования, защиты прав потребителей и обеспечения прозрачности бизнеса. Важно подчеркнуть, что плата за обслуживание — не самостоятельная услуга, а часть комплекса услуг в сфере общественного питания.

Потребители имеют право знать точную стоимость предоставляемых услуг до их заказа. Разделение цены на основные услуги и дополнительные сборы вводит их в заблуждение и нарушает принципы честной коммерческой практики.

Недостаточная прозрачность цен мешает потребителям делать информированный выбор и может привести к недовольству или спорам.

«Следует отметить, что взаимоотношения между клиентами объектами общественного питания носят гражданско-правовой характер, которые регулируются договором и может быть заключен как в письменной, так и в устной форме, данные отношения регулируются Гражданским кодексом КР. Согласно пункту 141 Правил торговли отдельными видами товаров на территории республики, утвержденных постановлением правительства, объектам общественного питания предоставлено право самостоятельно устанавливать дополнительные условия для посетителей, не противоречащие законодательству.

При этом в случае, если в меню общественного питания услуга за обслуживание не указана, то включение процента за обслуживание в общий счет является нарушением Закона «О защите прав потребителей» (статьи 7, 9, 27)», — говорится в справке-обосновании.

В связи с отсутствием законодательно закрепленных правил, на основании которых заведения общественного питания начисляют проценты за обслуживание, кабмин вправе установить единые правила оказания услуг в сфере общественного питания для защиты прав потребителей.

Предлагается пункт 141 Правил торговли отдельными видами товаров на территории КР, изложить в новой редакции.

Предусматривается:

взимание платы за обслуживание, подачу блюд, сервировку или иные действия обслуживающего персонала, отдельно от основной стоимости заказа, не допускается;

стоимость всех составляющих услуги общественного питания должна быть включена в цену, указанную в меню, прайс-листе или ином документе, доступном потребителю до оформления заказа;

конечная сумма оплаты не должна отличаться от суммы, рассчитанной на основании публично представленного прейскуранта, за исключением добровольных чаевых.

Регулирование практики взимания платы за обслуживание необходимый шаг для повышения прозрачности бизнеса, укрепления налоговой системы и защиты прав потребителей, добавили разработчики.

По их мнению, такие меры создадут более справедливую, прозрачную и устойчивую систему оказания услуг общественного питания в стране.