В Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум

18 сентября в городе Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум, сообщили в Национальном агентстве по инвестициям.

Отмечается, что в нем примут участие представители государственных структур, деловых кругов и инвестиционных компаний двух стран.

Форум станет площадкой для обсуждения и продвижения совместных проектов во всех ключевых секторах экономики, включая:

• торговлю и инвестиции;

• промышленность и производство;

• транспорт и логистику;

• энергетику и возобновляемые источники;

• сельское хозяйство и переработку;

• строительство и инфраструктуру;

• туризм и гостиничный бизнес;

• образование, науку и цифровые технологии.

По данным Нацагентства, в программе форума — B2B- и B2G-встречи, установление новых партнерских связей, презентация инвестиционных проектов и обсуждение перспективных направлений кыргызско-турецкого сотрудничества.