22:29
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди

Сегодня в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику состоялась церемония подписания меморандумов между Государственной налоговой службой и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, в ходе мероприятия председатели двух ведомств Алмамбет Шыкмаматов и Жандос Дуйсембиев подписали два меморандума:

— о проведении пилотного проекта по применению навигационных пломб для отслеживания перевозок автомобильным транспортом в рамках взаимной торговли;

— о взаимном сотрудничестве при перемещении автотранспортных средств и товаров.

В рамках первого меморандума пилотный проект будет направлен на создание условий для проведения налоговых и таможенных процедур фискальными органами двух стран в соответствии с международными стандартами, что обеспечит прозрачность для субъектов малого и среднего бизнеса.

В рамках второго меморандума предусмотрена реализация пилотного проекта по интеграции информационных систем для обмена сопроводительными накладными на товары и электронными счетами-фактурами, а также внедрение электронной очереди на пунктах пропуска через кыргызско-казахскую границу.

Председатель Налоговой службы КР Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что сегодня подписаны два значимых документа.

«Подписание этих меморандумов является положительным шагом к государственной поддержке представителей бизнеса и грузоперевозчиков, предоставлению льгот и упрощению процедур», — отметил он.

ГНС
Фото ГНС. Подписание меморандума

В свою очередь председатель Комитета государственных доходов РК Жандос Дуйсембиев поблагодарил кыргызстанских коллег за сотрудничество. Он отметил, что наблюдается рост товарооборота между двумя странами, и выразил надежду, что подписание меморандумов будет способствовать дальнейшему увеличению экспорта и импорта.

Отмечается, что подписанные меморандумы направлены на создание условий для внедрения навигационных пломб и улучшения контроля за перевозками. Это позволит сократить объем контрольных процедур на пунктах пропуска, повысить прозрачность и оперативность пересечения государственной границы между Кыргызстаном и Казахстаном.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340681/
просмотров: 12792
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов вышел из колонии по амнистии
Садыр Жапаров рассказал о совместных проектах, реализуемых с Казахстаном
Кыргызстан и Казахстан по итогам переговоров подписали ряд документов
Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Средний бизнес обязан ежемесячно подавать отчет по единому налогу
Бывшему главе Налоговой службы и его заместителю продлили срок ареста
В городе Ош открылось генеральное консульство Казахстана
Кыргызско-Казахский молодежный форум пройдет в Бишкеке
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на&nbsp;400 процентов Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов
Три года в&nbsp;собственности страны. Кумтор перечислил в&nbsp;бюджет более $1&nbsp;миллиарда Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:10
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана