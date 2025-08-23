17:01
Экономика

Ипотечный продукт «Келечек»: выдано гарантий на сумму 5,5 миллиона сомов

По ипотечному продукту «Келечек» выдано гарантий на сумму более 5,5 миллиона сомов. Это позволило кыргызстанцам получить ипотечные кредиты в объеме 21,2 миллиона сомов, сообщает Гарантийный фонд.

Отмечено, что «Келечек» набирает популярность среди населения. Ранее проведена серия обучающих семинаров для кредитных специалистов банков-партнеров во всех регионах страны. Основное внимание было уделено преимуществам и условиям предоставления ипотечного продукта «Келечек».

  • «Келечек» — ипотечный продукт, разработанный Гарантийным фондом, который предоставляет гарантию для покупки жилья без первоначального взноса.
  • Гарантия покрывает до 30 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости, включая квартиры в строящихся и готовых многоквартирных домах, а также индивидуальные жилые дома.
  • Срок ипотечного финансирования — до 15 лет.
  • На участие в программе могут рассчитывать граждане Кыргызстана, имеющие не менее 12 месяцев официального трудового или предпринимательского стажа.
  • Обязательное условие — трудовая деятельность на территории страны.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340696/
