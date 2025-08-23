Ипотечный продукт «Келечек»: выдано гарантий на сумму 5,5 миллиона сомов

По ипотечному продукту «Келечек» выдано гарантий на сумму более 5,5 миллиона сомов. Это позволило кыргызстанцам получить ипотечные кредиты в объеме 21,2 миллиона сомов, сообщает Гарантийный фонд.
Отмечено, что «Келечек» набирает популярность среди населения. Ранее проведена серия обучающих семинаров для кредитных специалистов банков-партнеров во всех регионах страны. Основное внимание было уделено преимуществам и условиям предоставления ипотечного продукта «Келечек».
- «Келечек» — ипотечный продукт, разработанный Гарантийным фондом, который предоставляет гарантию для покупки жилья без первоначального взноса.
- Гарантия покрывает до 30 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости, включая квартиры в строящихся и готовых многоквартирных домах, а также индивидуальные жилые дома.
- Срок ипотечного финансирования — до 15 лет.
- На участие в программе могут рассчитывать граждане Кыргызстана, имеющие не менее 12 месяцев официального трудового или предпринимательского стажа.
- Обязательное условие — трудовая деятельность на территории страны.