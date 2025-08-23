17:02
Экономика

Участники рынка виртуальных активов вошли в состав Совета по развитию бизнеса КР

Ассоциация участников рынка виртуальных активов вошла в состав Совета по развитию бизнеса и инвестиций при кабинете министров Кыргызстана. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что ее члены ставят своей задачей формирование стандартов и лучших практик в области виртуальных активов, защиту интересов участников рынка и интеграцию Кыргызстана в международное криптовалютное сообщество.

Основные направления деятельности — поддержка участников рынка, разработка предложений по регулированию, проведение образовательных программ и продвижение технологий в сфере блокчейна и цифровых финансов.

«Включение нашей ассоциации в состав Совета по развитию бизнеса и инвестициям это знаковое событие и большая честь для нас. Это членство дает нам возможность напрямую участвовать в формировании будущего отрасли, не только через разработку законодательной базы, но и через образовательные инициативы и содействие инновациям. Мы будем работать над созданием надежной и прозрачной среды, чтобы повысить финансовую грамотность населения и обеспечить устойчивость рынка.

Наша главная цель — сделать Кыргызстан лидером в сфере виртуальных активов в Центральной Азии. Мы уверены, что наше участие в совете поможет укрепить экономику страны и привлечь инвестиции», — отметил ее глава Темир Казыбай.

Ассоциация участников рынка виртуальных активов основана 14 октября 2024 года и объединяет компании и специалистов, работающие в сфере виртуальных активов.  
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340697/
просмотров: 334
