22:29
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

Сделка состоялась: США приобрели 10 процентов акций Intel

США приобрели 10 процентов акций Intel. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о заключении сделки по приобретению государством 10-процентной доли в корпорации Intel — одном из мировых лидеров полупроводниковой отрасли.

«Соединенные Штаты Америки теперь полностью владеют и контролируют 10 процентов компании Intel, великой американской компании, у которой впереди еще более удивительное будущее», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава США подчеркнул, что договоренность была достигнута в ходе переговоров с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Уникальность сделки заключается в том, что, по словам Трампа, США «не заплатили ничего за эти акции», нынешняя рыночная стоимость которых оценивается приблизительно в $11 миллиардов.

Intel — один из крупнейших мировых производителей микросхем, а чипы сегодня считаются стратегическим ресурсом, сопоставимым с нефтью. Участие государства в капитале компании позволит США контролировать развитие критически важных технологий и снижать риски их утечки конкурентам.

Сейчас более 60 процентов передовых чипов выпускает тайваньская TSMC. Возможный конфликт в регионе несет угрозу глобальным поставкам. Поэтому Вашингтон стремится диверсифицировать производство и укрепить позиции собственного технологического лидера.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340757/
просмотров: 1170
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп заявил, что сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона
Администрация Трампа обсуждает приобретение 10 процентов акций Intel
Прекрасный и очень успешный день на Аляске: Трамп о встрече с Путиным
Встреча на Аляске. Трамп дважды оговорился, заявив прессе, что едет в Россию
Во Вьетнаме фермеров выселяют с их земель, чтобы построить гольф-клуб для Трампа
ОТГ поддержала подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Алиев и Пашинян тоже хотят выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию
Баку и Ереван сегодня подпишут мирное соглашение в Белом доме — Трамп
Заявления Трампа о перемещении атомных подлодок ближе к РФ невозможно проверить
Перепалка с Медведевым. Трамп заявил «о полной готовности к ядерной войне с РФ»
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на&nbsp;400 процентов Производитель Лабубу, компания Pop Mart, увеличил прибыль почти на 400 процентов
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 августа: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:10
Спасатели не смогли обнаружить двух граждан Ирана, пропавших в горах Кыргызстана