В I полугодии Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства

В первом полугодии 2025 года объем промышленного производства стран ЕАЭС увеличился на 1,7 процента к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства. Отмечается также, что рост наблюдался почти во всех странах союза.

В КР он увеличился на 10,2 процента, Казахстане — на 6,5 процента, России — на 1,4 процента и Беларуси — на 0,3 процента.

Отметим, что в январе – апреле Кыргызстан также сохранял лидерские позиции — объем промышленного производства тогда вырос на 14,5 процента.

При этом в обрабатывающей промышленности зафиксировано увеличение на 3,9 процента.