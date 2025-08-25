Рост потребительских цен зафиксирован во всех странах ЕАЭС, кроме Армении

Рост потребительских цен в июле 2025 года зафиксирован во всех странах ЕАЭС кроме Армении. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, в Армении цены снизились на 0,8 процента.

В Кыргызстане инфляция составила 0,6 процента после июньского снижения. Главным фактором стал рост тарифов на услуги — плюс 1,3 процента.

В России рост цен составил 0,6 процента, в Беларуси — 0,2 процента, а в Казахстане они повысились на 0,7 процента.

В годовом выражении инфляция в Кыргызстане достигла 4,7 процента, в РФ — 4,4 процента, в Казахстане — 7,7 процента.