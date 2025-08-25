Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 25 августа

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахстанского тенге — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,4274 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,13 сома, продажа — 87,56 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 101,4158 сома (снижение 0,5 процента). Крупнейшее падение за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,31 сома, продажа — 102,29 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,0828 сома (снижение 0,25 процента). Восьмой день падения. За это время рубль потерял 3,2 процента стоимости к сому.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,072 сома, продажа — 1,093 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1627 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1439 сома, продажа — 0,1688 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1799 сома (снижение на 0,03 процента). Одна из самых стабильных валют в связке с сомом. Общие изменение курса в августе — всего +0,05 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.