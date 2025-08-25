11:35
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

На Иссык-Куле впервые установлен ветровой генератор

На Иссык-Куле впервые установлен ветровой генератор, сообщила в соцсетях председатель Ассоциации зеленых электростанций КР Кундус Кырбашева.

По ее данным, событие приурочено ко Дню независимости Кыргызской Республики.

«Сегодня наша страна сделала огромный шаг вперед — впервые установлен ветровой генератор, и этим начат новый этап строительства, который ведет отечественная компания. Это мечта, ставшая реальностью, и символ того, что Кыргызстан уверенно входит в эпоху зеленой энергетики. Ветер наших гор теперь превращается в свет и тепло для наших домов», — добавила Кундус Кырбашева.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340809/
просмотров: 1000
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение: В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В Таласе сильный ветер сорвал крыши с многоэтажек и повредил электропровода
В Иссык-Кульском районе сильный ветер сорвал крыши 14 домов
В микрорайоне «Средний Джал» цементные панели с многоэтажки падают на тротуар
В Ат-Баши сильный ветер сорвал крышу многоквартирного дома
Дерево упало на машину из-за сильного ветра в Бишкеке
Вытяжку ресторана вывели к дому в микрорайоне «Улан». Комментарий главы МТУ
В микрорайоне «Улан» вытяжки ресторана вывели впритык к дому
Ущерб от сильного ветра на Иссык-Куле составил почти 1,5 миллиона сомов — МЧС
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Три года в&nbsp;собственности страны. Кумтор перечислил в&nbsp;бюджет более $1&nbsp;миллиарда Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда
Новый подход к&nbsp;проверкам. Схемы на&nbsp;миллиарды сомов раскрыла ГНС Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
25 августа, понедельник
11:26
Завидный жених Царикаев женился. Фото с обряда нике Завидный жених Царикаев женился. Фото с обряда нике
11:21
Квота на трудовую миграцию изменена в Кыргызстане: распоряжение кабмина
11:10
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа
10:55
Камчыбек Ташиев посетил мемориал жертв репрессий, где похоронен его дед