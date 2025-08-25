11:35
Экономика

С 1 сентября 2025 года агрегаторы начнут платить налоги за таксистов и курьеров

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 сентября 2025 года цифровые платформы (агрегаторы) будут уплачивать подоходный налог и страховые взносы за физических лиц, использующих их информационные системы.

Согласно налоговому законодательству, с указанной даты вводится новый порядок налогообложения для лиц, занятых в сфере таксомоторных перевозок и курьерской доставки грузоперевозчиков и других аналогичных категорий с использованием информационных систем агрегаторов.

Таким самозанятым гражданам больше не потребуется приобретать патент и полис на услуги такси или курьерские услуги, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, самостоятельно исчислять и уплачивать налоги, а также подавать налоговую отчетность. Все обязательства по уплате налогов и страховых взносов будет выполнять агрегатор, выступая в качестве налогового агента.

Налог будет рассчитываться автоматически как процент от дохода физических лиц по следующим ставкам подоходного налога:

– 1 процент — с 2025 по 2028 год;

– 2 процента— с 2028 по 2030 год;

– 5 процентов — с 2030 года и далее.

Например, в период с 2025 по 2028 год ставка составит 1 процент. При доходе 30 тысяч сомов в месяц налог будет равен 300 сомам. В этом случае агрегатор удержит сумму налога и перечислит ее в бюджет, а физическому лицу не нужно самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог.

Данная норма направлена на упрощение налогового администрирования, снижение административной нагрузки на самозанятых граждан, а также обеспечение прозрачности доходов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/340810/
просмотров: 545
