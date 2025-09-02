Россия увеличивает поставки газа в Китай с 38 до 44 миллиардов кубометров

«Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет «Коммерсант».

Россия через компанию «Газпром» договорилась о небольшом увеличении поставок газа в Китай по уже существующему трубопроводу и подписала меморандум о строительстве нового масштабного трубопровода «Сила Сибири-2».

Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, поставки вырастут с 38 миллиардов кубометров газа до 44 миллиардов в год.

По данным Reuters, цены на газ для Китая будут ниже, чем для европейских покупателей из-за огромных расстояний и сложного рельефа, по которому строятся трубопроводы.

«Эти шаги предпринимаются на фоне стремления России расширить энергетическое сотрудничество с Китаем, своим крупнейшим торговым партнером, после того как российский рынок Европы значительно сократился из-за санкций после конфликта в Украине в 2022 году», — отметили в Reuters.

Страны также договорились о строительстве трубопровода «Сила Сибири – 2», который сможет поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год через Монголию из газовых месторождений Бованенково и Харасавей в Ямале.

Отмечается, что на фоне соглашения акции «Газпрома» на московской бирже выросли на 0,5 процента.