19:28
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Россия увеличивает поставки газа в Китай с 38 до 44 миллиардов кубометров

Фото из интернета

«Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет «Коммерсант».

Россия через компанию «Газпром» договорилась о небольшом увеличении поставок газа в Китай по уже существующему трубопроводу и подписала меморандум о строительстве нового масштабного трубопровода «Сила Сибири-2».

Как отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер, поставки вырастут с 38 миллиардов кубометров газа до 44 миллиардов в год.

По данным Reuters, цены на газ для Китая будут ниже, чем для европейских покупателей из-за огромных расстояний и сложного рельефа, по которому строятся трубопроводы.

«Эти шаги предпринимаются на фоне стремления России расширить энергетическое сотрудничество с Китаем, своим крупнейшим торговым партнером, после того как российский рынок Европы значительно сократился из-за санкций после конфликта в Украине в 2022 году», — отметили в Reuters.

Страны также договорились о строительстве трубопровода «Сила Сибири – 2», который сможет поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год через Монголию из газовых месторождений Бованенково и Харасавей в Ямале.

Отмечается, что на фоне соглашения акции «Газпрома» на московской бирже выросли на 0,5 процента.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/341905/
просмотров: 2636
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает снизить стоимость растаможки для машин с российскими номерами
Мигрантам из Кыргызстана предложили подумать о дополнительном образовании
Успеть легализоваться в России до 10 сентября призвал кыргызстанцев эксперт
Россия вводит новые репрессивные законы: как это отразится на Кыргызстане
Саммит ШОС в Тяньцзине ведет к одиночеству Запада? Аналитика на полях
Садыр Жапаров, Валентина Терешкова и российская делегация открыли школу в Оше
Резко о России. Подробности резонансного интервью Ильхама Алиева
Сколько кыргызстанцев трудятся в России: данные посольства КР
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане
В России предложили ограничить въезд детей-иностранцев без родителей
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей