Утверждена Программа развития зеленой экономики в КР до 2029 года

Кабинет министров утвердил Программу развития зеленой экономики в Кыргызской Республике до 2029 года. Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ разработан в целях наращивания институционализации принципов зеленой экономики и имплементации зеленых интервенций на макро- и микроуровнях по приоритетным секторам экономики страны.

Согласно постановлению, утверждены план мероприятий по реализации Программы развития зеленой экономики в КР до 2029-го, матрица индикаторов программы, оценка ресурсной стоимости.

Установлена персональная ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти республики, полномочных представителей президента в областях и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение плана мероприятий.