19:29
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Треть российских компаний оказались убыточными по итогам первого полугодия

В первой половине 2025 года доля убыточных организаций (без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур) в России достигла 30,4 процента. Это максимум со времен пандемии коронавируса, когда об убытках отчитались 35 процентов компаний, сообщают «Известия».

По данным Росстата, за первые полгода 43 тысячи предприятий получили прибыль на общую сумму 18,4 триллиона рублей, а почти 19 тысяч компаний совместно получили убыток свыше 5 триллионов рублей.

«В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10-20 процентов. Показатель 30 процентов — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. Оптимальной нормой считается значение не выше 15-20 процентов. Таким образом, нынешняя треть сигнализирует о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей», — заявили в брокерской фирме Freedom Finance Global.

Среди основных причин роста убыточных компаний эксперты называют высокую ключевую ставку, слабый спрос, санкции, рост издержек, удорожание логистики и изменения в налоговом законодательстве. Кроме того, организациям приходится больше тратить на сотрудников на фоне повышения зарплаты. Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, а также бизнес в сфере ЖКХ, перевозок и научных исследований.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/341924/
просмотров: 2521
Версия для печати
Материалы по теме
Западные банки готовятся потерять $10 миллиардов при уходе из России
Цифра дня. 60,5 миллиарда сомов составили убытки предприятий в 2020 году
Интернет-клубы несут убытки и не могут выплатить кредиты. Чиновники молчат
Госстрах Кыргызстана понес убытки в 24 миллиона сомов
Убытки мировой экономики от киберпреступлений достигли $600 миллиардов
Если карта предоплаты за газ не сработает, ответит поставщик
Имея убытки и долги, ОАО «Электрические станции» повышает зарплаты
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей