Минтранс прокомментировал работу асфальтобетонного завода на Иссык-Куле

Минтранс прокомментировал информацию о работе асфальтобетонного завода вблизи села Сан-Таш Тюпского района.

По данным ведомства, завод построен в рамках проекта реконструкции автодорог Тюп — Кеген и Каркыра — Турук — Сары-Жаз общей протяженностью 52 километра. Реконструкцию трассы Тюп — Кеген полностью завершили в июне этого года.

«По просьбе администрации Тюпского района вдоль дороги дополнительно заасфальтированы внутрипоселковые, включая улицы внутри сел. Кроме того, предприятие по обслуживанию дорог № 4 провело укладку асфальта на участке Турук — Сары-Жаз протяженностью 3 километра. В связи с этим завод временно продолжал работу. На сегодня все дорожные работы завершены, деятельность предприятия полностью прекращена», — сказали в Минтрансе.

Там также подчеркнули, что завод построен согласно всем установленным требованиям, с необходимой документацией и без нарушения санитарной зоны.

Ранее местные жители жаловались на густой дым от предприятия, сравнивая ситуацию с проблемой другого асфальтобетонного завода в селе Корумду на побережье Иссык-Куля, где промышленные выбросы вызывали недовольство туристов и экологов. Специалисты отмечали, что побережье озера имеет особый природоохранный статус, и выбросы промышленных предприятий могут нанести ущерб экосистеме и здоровью людей.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/341937/
