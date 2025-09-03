19:29
Экономика

В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют

В Суу-Башинском айыльном аймаке Баткенского района произведут трансформацию земли. Соответствующее постановлние подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 880,26 гектара переведут в категорию земель населенных пунктов для реализации проекта строительства нового города и обеспечения жильем жителей села Бужум.

В категорию земель населенных пунктов в том числе переводятся: 120 гектаров земель в селе Бужум, включая каменистые пастбища, земли под дорогами и водные участки; 760,26 гектара земель в Суу-Башинском айыльном аймаке — пастбища, залежные пашни, земли под водой и дорогами, бесплодные земли, а также участки под строениями.

Баткенская райгосадминистрация должна внести изменения в земельно-учетные документы, обеспечить целевое использование земель, а также сохранить объекты культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/341956/
