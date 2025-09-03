В первой половине этого года в бюджет Кыргызстана от игорного бизнеса поступило 261,9 миллиона сомов. Это больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда поступления составили 136,9 миллиона. Данные содержатся в материалах Министерства финансов.

В 2025 году поступления от налога на игорную деятельность отмечены на уровне 252,6 миллиона сомов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (129,1 миллиона).

Согласно анализу данных, также увеличились сборы с игровых автоматов и компьютерных симуляторов — с 800 тысяч до 3,8 миллиона сомов.

А доходы от букмекерских контор и тотализаторов, напротив, снизились — с 7 миллионов в 2024-м до 4,5 миллиона сомов в этом.

Напомним, в июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об игорной деятельности в КР». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранцы, не достигшие 21 года, недееспособные иностранные граждане.

В 2023-м в бюджет страны от уплаты налога на игорную деятельность поступило 96 миллионов 896,2 тысячи сомов, сообщало Министерство финансов. Депутаты возмущались тем, что игорная деятельность не приносит обещанных кабмином доходов в бюджет.

Будучи министром экономики и коммерции, Данияр Амангельдиев заверял, что игорная деятельность будет приносить в бюджет от 3 миллиардов до 6,5 миллиарда сомов. Этого не произошло. Кабинет министров скорректировал собственные ожидания, сократив прогнозируемые поступления до 500 миллионов в год начиная с 2025-го.