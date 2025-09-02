19:29
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Активы Фонда защиты депозитов достигли 8 миллиардов 670 миллионов сомов

По состоянию на 1 сентября 2025-го активы Фонда защиты депозитов достигли 8 миллиардов 670 миллионов сомов. С начала года показатель увеличился на 1 миллиард 200 миллионов сомов, или на 16 процентов. На конец 2024-го размер фонда составлял 7 миллиардов 470 миллионов сомов.

Как сообщили в Агентстве по защите депозитов, рост обеспечен за счет членских взносов участников в размере 601 миллиона 300 тысяч сомов, а также чистого инвестиционного дохода в объеме 593 миллионов 800 тысяч сомов.

Согласно плану на этот год, активы фонда должны составить 9 миллиардов 130 миллионов сомов. Таким образом, на 1 сентября план выполнен на 95 процентов.

 

Фонд защиты депозитов КР создан в 2008 году. Его деятельность управляется Агентством по защите депозитов.

Основная задача фонда — обеспечение гарантий вкладчикам банков, микрофинансовых организаций и жилищно-сберегательных компаний при наступлении гарантийного случая, например, при отзыве лицензии у финансового учреждения.

Лимит возмещения по вкладам составляет 1 миллион сомов. Эта сумма увеличена летом 2023 года — ранее максимальное возмещение составляло 200 тысяч сомов.
Версия для печати
