19:29
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию

Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию. Об этом сообщается на сайте биржи Comex.

Отмечается, что биржевая цена на золото выросла почти на 1 процент. Стоимость декабрьского фьючерса золота поднималась на $30,6 относительно предыдущего закрытия, или на 0,87 процента, до $3 тысяч 546,6 за тройскую унцию. Затем показатель поднимался до $3552,32 за унцию.

Также подорожал сентябрьский фьючерс на серебро — на 1,59 процента.

Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поскольку ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставки ФРС США повысили привлекательность драгоценного металла, пишет Reuters. Заседание американского регулятора пройдет 16-17 сентября.

Золото считается надежным средством защиты капитала от геополитических и экономических потрясений.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/341976/
просмотров: 2324
Версия для печати
Материалы по теме
Рост цен на золото до $5 тысяч за унцию спрогнозировали аналитики Goldman Sachs
В Узбекистане пресекли попытку ввоза 19 килограммов золота из Кыргызстана
Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота
Золото из Кыргызстана впервые продано Малайзии
Запасы золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд
Падения и рост. Как менялась цена золота в Кыргызстане в июне и с начала года
Кыргызстан оказался в тройке крупнейших мировых продавцов золота
Бывший топ-менеджер обвинил компанию «КАЗ Минералз Бозымчак» в вывозе золота
Кыргызстан начнет продавать аффинированное золото в Малайзию
Швейцария и Великобритания стали основными покупателями кыргызского золота
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей