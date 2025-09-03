Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,3821 сома (снижение на 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,14 сома, продажа — 87,58 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,7521 сома (падение на 0,78 процента). Достигнув вчера максимума, евро сегодня резко упал.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,96 сома, продажа — 101,95 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0807 сома (снижение на 0,18 процента). Обновлен минимум сентября.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,077 сома, продажа — 1,101 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,162 сома (снижение на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1426 сома, продажа — 0,1715 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2257 сома (снижение на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,95 сома, продажа — 12,7 сома.