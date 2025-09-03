19:30
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Кыргызстан вошел в топ-5 стран по пошиву одежды для России

Кыргызстан вместе с Китаем, Россией, Турцией, Беларусью и Вьетнамом входит в пятерку стран, где российские бренды размещают заказы на пошив одежды. Об этом сообщает PROfashion.

Deutsche Welle
Фото Deutsche Welle. Кыргызстан вошел в топ-5 стран по пошиву одежды для России

Отмечается, что прорывным для отрасли стал 2022 год: уход зарубежных брендов из РФ открыл возможности для поставок швейной продукции из КР. Экспорт товаров легкой промышленности в Россию вырос в два раза, а швейной продукции — в четыре раза, достигнув примерно $200 миллионов.

Президент ассоциации предприятий легкой промышленности «Легпром» Сапарбек Асанов подчеркивает, что российский рынок является стратегическим для Кыргызстана. Сегодня продукция из республики поставляется в более чем 50 городов РФ, свыше 17 городов Казахстана, а также в Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Председатель Ассоциации кыргызстанских швейников Дилорамкан Дуйшобаева поясняет, что местные производители смогли заменить китайские поставки, предлагая одежду больших размеров, востребованную российскими покупателями. Рынок постепенно переходит на цифровые платформы и маркетплейсы, а ассоциация помогает швейникам участвовать в выставках и налаживать контакты с российскими селлерами.

Эксперты отмечают мобильность и гибкость кыргызстанских предприятий, которые адаптируются под российские стандарты и размерные сетки (40-64), обеспечивают качественную посадку изделий и конкурентоспособные цены. Членство в ЕАЭС упрощает логистику и ускоряет поставки.
