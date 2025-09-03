19:30
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Запрет России на экспорт ГСМ не затрагивает страны ЕАЭС, включая Кыргызстан

Временное ограничение экспорта бензина, введенное Россией 27 августа этого года, не распространяется на страны Евразийского экономического союза. Поэтому Кыргызская Республика обеспечивается горюче-смазочными материалами в согласованных объемах, сообщило Министерство энергетики.

По его данным, поставки нефтепродуктов осуществляют в рамках Межправительственного соглашения между КР и РФ от 2016-го. Объемы, предусмотренные индикативным балансом, а также внутренние резервы позволяют обеспечить потребности страны.

Читайте по теме
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане

Годовое потребление горюче-смазочных материалов в Кыргызстане в среднем составляет 1,6 миллиона тонн, из которых 93 процента импортируют из России. На 2025-й согласованные объемы еще не полностью выполнены, при этом поставки нефтепродуктов осуществляются в штатном режиме и без перебоев. Одновременно ведется работа по согласованию новых объемов на 2026 год.

С середины лета этого года на внутреннем рынке наблюдается рост цен на бензин и дизельное топливо. Это связано с удорожанием нефти на мировом рынке, плановыми и внеплановыми ремонтными работами на некоторых нефтеперерабатывающих заводах РФ.

Минэнерго принимает необходимые меры для обеспечения стабильности внутреннего рынка и бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342059/
просмотров: 5692
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане есть запасы ГСМ на полтора месяца
Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане
Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября
Увеличить акцизы на ГСМ планируют в Кыргызстане
В России биржевые цены на бензин Аи-95 установили исторический рекорд
Запрет на экспорт бензина в РФ не повлияет на поставки ГСМ в Кыргызстан
Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
Контроль за оборотом нефтепродуктов в Кыргызстане будет оптимизирован
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей