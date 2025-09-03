Запрет России на экспорт ГСМ не затрагивает страны ЕАЭС, включая Кыргызстан

Временное ограничение экспорта бензина, введенное Россией 27 августа этого года, не распространяется на страны Евразийского экономического союза. Поэтому Кыргызская Республика обеспечивается горюче-смазочными материалами в согласованных объемах, сообщило Министерство энергетики.

По его данным, поставки нефтепродуктов осуществляют в рамках Межправительственного соглашения между КР и РФ от 2016-го. Объемы, предусмотренные индикативным балансом, а также внутренние резервы позволяют обеспечить потребности страны.

Годовое потребление горюче-смазочных материалов в Кыргызстане в среднем составляет 1,6 миллиона тонн, из которых 93 процента импортируют из России. На 2025-й согласованные объемы еще не полностью выполнены, при этом поставки нефтепродуктов осуществляются в штатном режиме и без перебоев. Одновременно ведется работа по согласованию новых объемов на 2026 год.

С середины лета этого года на внутреннем рынке наблюдается рост цен на бензин и дизельное топливо. Это связано с удорожанием нефти на мировом рынке, плановыми и внеплановыми ремонтными работами на некоторых нефтеперерабатывающих заводах РФ.

Минэнерго принимает необходимые меры для обеспечения стабильности внутреннего рынка и бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами.