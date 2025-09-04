19:30
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Валютный рынок Кыргызстана: как чувствует себя сом и что ждать в ближайшее время

В августе валютный рынок Кыргызстана продемонстрировал общую стабильность. Несмотря на постоянные колебания курсов российского рубля и евро, сом практически не потерял в цене по отношению к основным валютам и остается одним из самых стабильных в Центральной Азии.

По итогам августа больше всего потеряли в цене к сому российский рубль и казахстанский тенге — 0,9 и 0,6 процента. Доллар подешевел только на 0,01 процента. Евро и китайский юань незначительно подорожали — 0,05 и 0,3 процента. Об этом говорится в данных Национального банка.

Доллар США

Пара доллар/сом является на сегодня самой стабильной. С начала года американская валюта подорожала в общем на 0,45 процента. Абсолютный минимум по цене зарегистрирован 20 марта — 85,6093 сома. А вот выше отметки в 87,45 сома в течение года доллар так и не перешагнул ни разу.

По прогнозам аналитиков Евразийского банка развития, пара сом/доллар до конца года останется в коридоре 87,45-87,5 сома за $1.

Глобальные перспективы доллара США выглядят неоднозначно. Аналитики J.P. Morgan Research придерживаются «медвежьего» прогноза (период, требующий осторожного подхода) в отношении американской валюты, указывая на снижение исключительности экономики США. Это может привести к ослаблению доллара по отношению к валютам развивающихся рынков в среднесрочной перспективе.

Евро

Европейская валюта за восемь месяцев подорожала относительно сома на 12,61 процента. Самым дешевым евро по отношению к сому был 14 января 2025 года — 89,377 сома. Самым дорогим — 103,2347 сома 2 июня. При этом у европейской валюты курсовые колебания по отношению к сому довольно заметные.

Прогнозы по паре евро/доллар на осень 2025 года указывают на вероятную торговлю в диапазоне $1,15-1,18. Эксперты отмечают, что динамика пары будет зависеть от экономических данных из Еврозоны и монетарной политики как Европейского центрального банка, так и Федеральной резервной системы США. Некоторые аналитики не исключают повышенной волатильности в указанном коридоре.

  • Учитывая относительную стабильность сома к доллару, курс сома к евро, вероятно, будет колебаться в рамках общих рыночных тенденций.

Российский рубль

По отношению к сому рубль является самой стабильной валютой. С начала года он после сильного падения смог восстановить позиции и подорожал на 38,24 процента (больше, чем все остальные валюты). При этом размах колебаний за восемь месяцев достигал и вовсе 43,1 процента.

Абсолютный годовой максимум стоимости рубля — 1,1263 (12-14 июля), а минимум — 0,7872 (1 января).

По мнению аналитиков, опрошенных порталом «Банки.ру», курс российского рубля осенью будет находиться под влиянием цен на нефть, объемов экспорта и политики Центрального банка РФ.

Прогнозируемый диапазон на сентябрь составляет 79-85 рублей за $1 с возможностью расширения до 88 рублей за $1 в октябре. В качестве факторов, способных оказать давление на рубль, называются возможное снижение цен на нефть и сохраняющиеся санкционные риски. В том числе вторичных акций против основных покупателей российских энергоресурсов.

  • Если прогнозы по ослаблению рубля к доллару оправдаются, а сом сохранит стабильность, то кыргызская валюта может укрепиться по отношению к российской. Динамика будет сильно зависеть от цен на энергоносители и геополитической обстановки.

Казахстанский тенге

С начала 2025 года он подешевел к сому на 2,05 процента.

Абсолютный годовой максимум тенге — 0,1789 сома (12 марта), минимум — 0,1598 сома (31 июля). Но сегодня казахская валюта вновь начала дорожать.

Прогнозы по казахстанскому тенге на ближайшие месяцы расходятся. С одной стороны, аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в более ранних прогнозах говорили о возможной стабильности курса. С другой стороны, Ассоциация финансистов Казахстана в августе ухудшила годовой прогноз, ожидая ослабления тенге. Эта оценка отражает опасения по поводу сокращения профицита торгового баланса и роста внутреннего спроса на иностранную валюту.

  • В случае реализации негативного сценария для тенге и его значительного ослабления к доллару, сом имеет шансы укрепиться к казахстанской валюте. Однако высокая степень экономической взаимосвязи двух стран может сгладить резкие колебания.

Китайский юань

Пара сом/юань также довольно стабильна. Сом подешевел с начала года к китайской валюте всего на 2,8 процента.

Наиболее высокий курс юаня — 12,2122 сома — отмечен 4 июля, а самый низкий — 11,8645 сома — 9 марта.

Эксперты прогнозируют, что курс китайского юаня к доллару США в 2025 году будет колебаться в диапазоне 7-7,6 юаня за $1. По данным Financial Forecast Center, пик ослабления может прийтись на сентябрь 2025 года, после возможно укрепление юаня к концу года. Экономическая политика Китая и динамика его внешней торговли останутся ключевыми факторами, определяющими курс национальной валюты.

  • Поведение пары сом/юань определяется динамикой пары доллар/юань. При ожидаемых колебаниях юаня к доллару в пределах установленного диапазона, курс сома к юаню, вероятно, не претерпит значительных изменений, оставаясь стабильным.

Инфляция и прогнозы по ней

По итогам семи месяцев 2025-го инфляция в Кыргызстане достигла 4,7 процента. По прогнозу Национального банкак концу года она ожидается в пределах целевого коридора 5-7 процентов.

В конце июля Нацбанк увеличил учетную ставку до 9,25 процента, что является частью денежно-кредитной политики регулятора, направленной на сдерживание инфляции. В августе ее менять не стали.

  • Учетная ставка — ключевая ставка, по которой НБ КР дает кредиты коммерческим банкам. Повышая ее, Нацбанк делает деньги «дороже» — растут процентные ставки по кредитам для населения и бизнеса. Люди и компании берут меньше займов, что снижает их покупательскую способность и общий потребительский и инвестиционный спрос. Это помогает замедлить рост цен на товары и услуги.

Однако инфляция может ускориться и выйти из ожидаемого коридора. Среди возможных причин уже анонсированное властями повышение пенсий (с 1 октября) и зарплат учителям (точная дата пока не озвучивалась).

Например, на 15 августа 2025 года годовая инфляция повысилась до 9,4 процента (с 8,8 процента на конец июля 2025-го).

Нацбанк связывает ее рост с действием временных факторов, таких как высокий внешний спрос, изменение сезонности цен на продовольствие и рост тарифов на ЖКУ. А также тем, что повышение учетной ставки имеет отложенный эффект и сработает не сразу.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342092/
просмотров: 3366
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 сентября
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
Сом укрепился к доллару, рублю и юаню. Курс валют на 2 сентября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября
Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей