Валютный рынок Кыргызстана: как чувствует себя сом и что ждать в ближайшее время

В августе валютный рынок Кыргызстана продемонстрировал общую стабильность. Несмотря на постоянные колебания курсов российского рубля и евро, сом практически не потерял в цене по отношению к основным валютам и остается одним из самых стабильных в Центральной Азии.

По итогам августа больше всего потеряли в цене к сому российский рубль и казахстанский тенге — 0,9 и 0,6 процента. Доллар подешевел только на 0,01 процента. Евро и китайский юань незначительно подорожали — 0,05 и 0,3 процента. Об этом говорится в данных Национального банка.

Доллар США

Пара доллар/сом является на сегодня самой стабильной. С начала года американская валюта подорожала в общем на 0,45 процента. Абсолютный минимум по цене зарегистрирован 20 марта — 85,6093 сома. А вот выше отметки в 87,45 сома в течение года доллар так и не перешагнул ни разу.

По прогнозам аналитиков Евразийского банка развития, пара сом/доллар до конца года останется в коридоре 87,45-87,5 сома за $1.

Глобальные перспективы доллара США выглядят неоднозначно. Аналитики J.P. Morgan Research придерживаются «медвежьего» прогноза (период, требующий осторожного подхода) в отношении американской валюты, указывая на снижение исключительности экономики США. Это может привести к ослаблению доллара по отношению к валютам развивающихся рынков в среднесрочной перспективе.

Евро

Европейская валюта за восемь месяцев подорожала относительно сома на 12,61 процента. Самым дешевым евро по отношению к сому был 14 января 2025 года — 89,377 сома. Самым дорогим — 103,2347 сома 2 июня. При этом у европейской валюты курсовые колебания по отношению к сому довольно заметные.

Прогнозы по паре евро/доллар на осень 2025 года указывают на вероятную торговлю в диапазоне $1,15-1,18. Эксперты отмечают, что динамика пары будет зависеть от экономических данных из Еврозоны и монетарной политики как Европейского центрального банка, так и Федеральной резервной системы США. Некоторые аналитики не исключают повышенной волатильности в указанном коридоре.

Учитывая относительную стабильность сома к доллару, курс сома к евро, вероятно, будет колебаться в рамках общих рыночных тенденций.

Российский рубль

По отношению к сому рубль является самой стабильной валютой. С начала года он после сильного падения смог восстановить позиции и подорожал на 38,24 процента (больше, чем все остальные валюты). При этом размах колебаний за восемь месяцев достигал и вовсе 43,1 процента.

Абсолютный годовой максимум стоимости рубля — 1,1263 (12-14 июля), а минимум — 0,7872 (1 января).

По мнению аналитиков, опрошенных порталом «Банки.ру», курс российского рубля осенью будет находиться под влиянием цен на нефть, объемов экспорта и политики Центрального банка РФ.

Прогнозируемый диапазон на сентябрь составляет 79-85 рублей за $1 с возможностью расширения до 88 рублей за $1 в октябре. В качестве факторов, способных оказать давление на рубль, называются возможное снижение цен на нефть и сохраняющиеся санкционные риски. В том числе вторичных акций против основных покупателей российских энергоресурсов.

Если прогнозы по ослаблению рубля к доллару оправдаются, а сом сохранит стабильность, то кыргызская валюта может укрепиться по отношению к российской. Динамика будет сильно зависеть от цен на энергоносители и геополитической обстановки.

Казахстанский тенге

С начала 2025 года он подешевел к сому на 2,05 процента.

Абсолютный годовой максимум тенге — 0,1789 сома (12 марта), минимум — 0,1598 сома (31 июля). Но сегодня казахская валюта вновь начала дорожать.

Прогнозы по казахстанскому тенге на ближайшие месяцы расходятся. С одной стороны, аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в более ранних прогнозах говорили о возможной стабильности курса. С другой стороны, Ассоциация финансистов Казахстана в августе ухудшила годовой прогноз, ожидая ослабления тенге. Эта оценка отражает опасения по поводу сокращения профицита торгового баланса и роста внутреннего спроса на иностранную валюту.

В случае реализации негативного сценария для тенге и его значительного ослабления к доллару, сом имеет шансы укрепиться к казахстанской валюте. Однако высокая степень экономической взаимосвязи двух стран может сгладить резкие колебания.

Китайский юань

Пара сом/юань также довольно стабильна. Сом подешевел с начала года к китайской валюте всего на 2,8 процента.

Наиболее высокий курс юаня — 12,2122 сома — отмечен 4 июля, а самый низкий — 11,8645 сома — 9 марта.

Эксперты прогнозируют, что курс китайского юаня к доллару США в 2025 году будет колебаться в диапазоне

7-7,6 юаня за $1

. По данным Financial Forecast Center, пик ослабления может прийтись на сентябрь 2025 года, после возможно укрепление юаня к концу года. Экономическая политика Китая и динамика его внешней торговли останутся ключевыми факторами, определяющими курс национальной валюты.

Поведение пары сом/юань определяется динамикой пары доллар/юань. При ожидаемых колебаниях юаня к доллару в пределах установленного диапазона, курс сома к юаню, вероятно, не претерпит значительных изменений, оставаясь стабильным.

Инфляция и прогнозы по ней

По итогам семи месяцев 2025-го инфляция в Кыргызстане достигла 4,7 процента. По прогнозу Национального банка, к концу года она ожидается в пределах целевого коридора 5-7 процентов.

В конце июля Нацбанк увеличил учетную ставку до 9,25 процента, что является частью денежно-кредитной политики регулятора, направленной на сдерживание инфляции. В августе ее менять не стали.

Учетная ставка — ключевая ставка, по которой НБ КР дает кредиты коммерческим банкам. Повышая ее, Нацбанк делает деньги «дороже» — растут процентные ставки по кредитам для населения и бизнеса. Люди и компании берут меньше займов, что снижает их покупательскую способность и общий потребительский и инвестиционный спрос. Это помогает замедлить рост цен на товары и услуги.

Однако инфляция может ускориться и выйти из ожидаемого коридора. Среди возможных причин уже анонсированное властями повышение пенсий (с 1 октября) и зарплат учителям (точная дата пока не озвучивалась).

Например, на 15 августа 2025 года годовая инфляция повысилась до 9,4 процента (с 8,8 процента на конец июля 2025-го).

Нацбанк связывает ее рост с действием временных факторов, таких как высокий внешний спрос, изменение сезонности цен на продовольствие и рост тарифов на ЖКУ. А также тем, что повышение учетной ставки имеет отложенный эффект и сработает не сразу.