19:30
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Два гидроагрегата Уч-Курганской ГЭС реконструируют одновременно

В Китае министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с главой компании China National Electric Engineering Co., LTD Ян Вэньхуаном. По итогам переговоров подписано дополнительное соглашение о модернизации Уч-Курганской ГЭС, сообщило Минэнерго КР.

По его данным, по документу в 2026 году планируют провести одновременную реконструкцию двух гидроагрегатов. Это позволит увеличить установленную мощность станции на 18 мегаватт. Такая инициатива реализуется впервые в рамках проектов по реабилитации энергетической отрасли Кыргызстана. Целью параллельной замены двух блоков является скорейшее увеличение производственных мощностей страны.

Напомним, работы по реконструкции Уч-Курганской ГЭС финансирует Азиатский банк развития. В 2024 году на станции заменили один гидроагрегат, что увеличило ее мощность на 9 мегаватт. В настоящее время на втором гидроагрегате выполнено 65 процентов работ.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342096/
просмотров: 1689
Версия для печати
Материалы по теме
Мощность Уч-Курганской ГЭС после реконструкции увеличится на 9 мегаватт
Ремонт генераторов на Токтогульской и Уч-Коргонской ГЭС завершат до конца года
Уч-Курганская ГЭС. Как строилась первая станция на реке Нарын
Уч-Курганской ГЭС нужен срочный ремонт. Оборудование устарело и выходит из строя
Кыргызстан возьмет очередной кредит на модернизацию Уч-Курганской ГЭС
Сэкономленные на ремонте Токтогулки деньги хотят потратить на Уч-Курганскую ГЭС
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей