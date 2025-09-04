19:30
Доходы страховых компаний Кыргызстана достигли 4,6 миллиарда сомов

В первой половине 2025 года доходы страховых компаний Кыргызстана достигли 4,6 миллиарда сомов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что в стране работает 18 страховых компаний.

Основную долю доходов (92 процента) составляют страховые платежи. Прибыль страхового сектора зафиксирована на уровне 744,6 миллиона сомов. Рост составил 2,2 раза по сравнению с первым полугодием 2024-го.

По состоянию на 1 июля заключено более 1,6 миллиона страховых договоров, из которых с физическими лицами 89 процентов. 59 процентов от общего числа это договоры добровольного страхования.

За указанный период зарегистрировано 17 тысяч страховых случаев. Основные выплаты пришлись на добровольное страхование имущества (70 процентов), медицинского страхования (9 процентов) и ОСАГО (9 процентов).
