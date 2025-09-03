19:31
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

ГНС Кыргызстана переводит перерегистрацию налогоплательщиков в цифровой формат

В рамках цифровой трансформации налоговой системы по поручению председателя кабмина процедура перерегистрации налогоплательщиков будет переведена в электронный формат. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

«Если первичная регистрация проходит просто, то при перерегистрации налогоплательщики вынуждены лично обращаться в налоговые органы, чтобы подать заявление с указанием причины (например смена юридического адреса, переход на другой налоговый режим или смена района)», — отметил зампредседателя ГНС Азат Алманбетов.

По его словам, в рамках цифровизации налоговых процедур запланировано внедрение онлайн-подачи заявлений на перерегистрацию налогоплательщика через «Кабинет налогоплательщика».

«Налоговая служба рассмотрит обращение и примет решение онлайн, после чего результат будет направлен обратно в «Кабинет налогоплательщика», — пояснил Азат Алманбетов.

ГНС напоминает, что в целях упрощения доступа к налоговым услугам реализована возможность первичной онлайн-регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или физического лица — без необходимости личного посещения налоговых органов.

Для подачи заявления необходимо перейти на портал cabinet.salyk.kg, выбрать раздел «Регистрация», далее — «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика», и пройти процедуру идентификации через одну из следующих систем:

  • Единая система идентификации (ЕСИ);
  • Электронная цифровая подпись (ЭЦП);
  • Smart-iD KG.

Посмотреть статус заявления и распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте cabinet.salyk.kg. Подтверждение регистрации налоговым органом осуществляется в течение 5-15 минут.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342119/
просмотров: 3451
Версия для печати
Материалы по теме
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
ГНС запустила онлайн-сервис для продления сроков сдачи налоговой отчетности
Кто должен подать налоговую декларацию за 2024 год — разъяснение ГНС
Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у кого есть предложения по налогам
Оборот в оптовой и розничной торговле в 2024 году достиг 1,7 триллиона сомов
Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
В КР изменились правила администрирования НДС и применения счетов-фактур
Сроки введения ККМ для общепита, такси и интернет-торговцев изменились
Оценить работу «единого окна» в налоговых органах теперь можно через QR-код
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей