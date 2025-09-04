19:31
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

В кабмине обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

В кабинете министров состоялось совещание по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане. В нем, как сообщили в пресс-службе кабмина, приняли участие представители министерств, ведомств и финансовых институтов.

По словам замглавы кабмина Данияра Амангельдиева, за последние три года экономика страны демонстрирует устойчивый рост. В первом полугодии 2025 года ВВП увеличился на 11,7 процента и превысил 711 миллиардов сомов. Существенный вклад в этот рост вносит сектор МСП, формирующий 37 процентов ВВП.

кабмина
Фото кабмина. В кабмине обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

Согласно данным Нацстаткома, в республике действуют 16,9 тысячи предприятий, из них более 15,9 тысячи малых и около 1 тысяч средних. Наибольшая концентрация малых предприятий приходится на Бишкек — 70,1 процента. Число индивидуальных предпринимателей превышает 600 тысяч, что указывает на рост деловой активности.

По итогам совещания первый вице-премьер дал ряд поручений, направленных на стимулирование развития бизнеса. Он подчеркнул необходимость совершенствования действующих программ поддержки, расширения доступа к кредитным ресурсам, а также обеспечения прозрачности и стабильности государственного управления для сохранения высоких темпов экономического роста.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342158/
просмотров: 2629
Версия для печати
Материалы по теме
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
Кабмин обновил правила сертификации гражданского и служебного оружия
Адылбек Касымалиев поздравил работников водного хозяйства с праздником
Кабмин усилит поддержку Майлуу-Сууйского лампового завода — итоги совещания
КР запрещает производство и хранение биологического и токсического оружия
В Кыргызстане упростили процедуру изменения идентификационного номера
В КР предлагают запустить государственный майнинг и сформировать крипторезерв
В Кыргызстане упростят перерегистрацию ИП через онлайн-сервис
В КР освободили от НДС лекарства, медизделия и сырье для их производства
Кабмин упростил порядок в сфере техрегулирования и халал-сертификации
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей