Экономика

В Бишкеке пройдет кыргызско-турецкий бизнес-форум

Фото торгово-промышленной палаты КР. В Бишкеке пройдет кыргызско-турецкий бизнес-форум

18 сентября в государственной резиденции «Ала-Арча» состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум «Развитие зеленых проектов: новые возможности сотрудничества». Об этом сообщили в пресс- службе Торгово-промышленной палаты КР.

По ее данным, в повестке форума будут вопросы развития сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, строительства, туризма, а также образования и цифровых технологий.

Мероприятие пройдет под председательством главы кабинета министров Акылбека Касымалиева и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
