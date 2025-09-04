19:31
Экономика

В Кыргызстане легализовано более 8,5 тысячи машин с иностранной регистрацией

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики в связи с публикацией информации в ряде СМИ относительно выступления депутата Жогорку Кенеша Эльдара Абакирова по вопросу эксплуатации автотранспортных средств с иностранными регистрационными номерами считает необходимым разъяснить следующее.

В соответствии с указом президента КР от 31 декабря 2024 года № 398-УП, с 1 апреля 2025 года на территории Кыргызской Республики проводится кампания по легализации автотранспортных средств с иностранной регистрацией.

На сегодняшний день в рамках данной кампании в установленном порядке уже легализовано свыше 8 тысяч 500 единиц автотранспортных средств, в том числе с регистрационными номерами Российской Федерации, Республики Армения и ряда других стран.

Согласно действующему порядку, кампания завершается 1 октября 2025 года.

Установленные ставки сбора за легализацию составляют:

• для автомобилей с объемом двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров — 50 тысяч сомов (500 расчетных показателей);
• для автомобилей с объемом двигателя свыше 2 тысяч 1 кубических сантиметров — 100 тысяч сомов (1 тысяча расчетных показателей).

В этой связи Министерство экономики и коммерции обращается к владельцам автотранспортных средств с иностранными регистрационными номерами, включая автомобили с российской регистрацией, с настоятельной рекомендацией до 1 октября 2025 года пройти установленную процедуру легализации в территориальных подразделениях уполномоченного органа по регистрации транспортных средств либо вывезти транспортные средства за пределы территории Кыргызской Республики.

Министерство подчеркивает, что после завершения кампании эксплуатация незарегистрированных автомобилей будет рассматриваться как нарушение действующего законодательства.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342208/
просмотров: 3413
